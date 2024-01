Usuarios, sobre todo adultos mayores, se les haces difícil en el registro en línea del plan «Borrón y Cuenta Nueva», debido a la falta de equipos inteligentes y poca práctica con los procesos en línea.

El plan «Borrón y Cuenta Nueva» es una estrategia para saldar las deudas que se acumulaban desde hace años por parte de usuarios que no pudieron seguir pagando el servicio de energía eléctrica por parte de Corpoelec, estableciendo una «tarifa única».

«Mucha gente ha tratado de ingresar por internet, pero no pueden, primero, porque te piden que escanees y hay mucha gente mayor que no tienen teléfono inteligente. Entonces, las claves te llegan por el correo electrónico, y no maneja eso», dijo Josefina Fernández, ciudadana consultada acerca del proceso.

Asimismo, Fernández señaló que aún se encuentran diversos adultos mayores que conservan teléfonos antiguos y no pueden realizar el proceso en línea.

Y se veían en la obligación de «asociar» números diferentes o el correo de algún familiar, lo que dificulta el acceso al sistema.

«El proceso es rápido si tienes el teléfono inteligente, pero si no lo tienes es más engorroso y de ir a hacerlo personalmente en jornada, igualmente necesitas el teléfono, porque te piden escanear varios documentos», explicó.

Es por ello que aseguró que en el caso de su papá le exigieron el Registro de Información Fiscal (RIF) junto con su cédula de identidad y así se encontraban muchas de las personas que observó realizando el proceso.

«Había gente que había estado el jueves y quedó para el sábado porque resulta que cuando llegaron entonces, el contrato tenía un error e inclusive una señora le mandaron a fotografiar el contador de electricidad», concluyó.