El vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Luis Pedernera, expresó su preocupación por los casos de abuso sexual de niños y adolescentes en Paraguay y señaló la necesidad de una Justicia que bloquee «de una buena vez la impunidad».

«Yo quiero llamar la atención sobre la impunidad, las pocas denuncias, pero (sobre todo) un sistema de justicia que no está a la altura en la persecución de los crímenes de abuso sexual y violencia contra los niños», dijo en una entrevista con EFE Pedernera, quien visita Asunción por invitación de organizaciones de la sociedad civil.

El funcionario se refirió a la importancia de la investigación, la no revictimización «y de procesos que terminen y refuercen una idea de que la sociedad paraguaya no acepta este tipo de delitos contra los menores de edad».

«¿Y eso cómo ocurre? Con un Ministerio Público que persiga estos delitos y una Justicia que tome decisiones que bloqueen de una buena vez la impunidad», añadió el comisionado.

En ese contexto, advirtió que la impunidad «ocurre de diversas formas: impidiéndole a los niños denunciar, no creyendo en su palabra, dándole la razón siempre a los adultos, generando condiciones que no son adaptadas a los niños para que puedan contar lo que han vivido», en particular en entornos familiares, de donde admitió proviene alrededor de un 80 % de los casos.

Pedernera señaló que un caso judicial de abuso sexual que demora seis años, «facilita la impunidad, porque nunca se va a resolver» y alertó que esos años de espera son «catastróficos en la vida de un niño».

De allí que mencionó que el abuso sexual de niños y adolescentes es una de las «seis preocupaciones urgentes» que el Comité esgrimió en un documento de observaciones finales aprobado en mayo de 2024, luego de un examen a Paraguay sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que el país adoptó en 1990.

Según cifras del Ministerio Público, Paraguay contabilizó entre enero y agosto pasado unas 2.163 denuncias de abuso sexual infantil, lo que representa un promedio 9 casos cada día.

Criadazgo

El comisionado manifestó de igual forma su preocupación por el criadazgo en Paraguay, una práctica por medio de la cual jóvenes o niños de escasos recursos son entregados a hogares donde cumplen tareas domésticas a cambio de cuidado o acceso a la educación.

«Atrás del criadazgo hay delitos contra los niños de los peores: explotación laboral, desaparición de niños y eso es intolerable, no se puede permitir», alertó Pedernera.

El comisionado uruguayo consideró «una grata sorpresa» un proyecto de ley para combatir esa práctica promovido por las diputadas paraguayas Dalia Estigarribia, Johana Ortega y Liz Acosta.