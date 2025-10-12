Una treintena de venezolanos, en su mayoría familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, oraron en una plaza de Caracas a sus próximos dos primeros santos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, por la liberación de los presos políticos en el país.

Los asistentes participaron en la «oración mundial» convocada por la organización venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), como parte de una campaña que busca la liberación de estas personas antes de la canonización de ambos beatos, que se celebrará el próximo 19 de octubre.

La activista Andreína Baduel indicó a EFE que en la campaña ponen un «especial énfasis en los presos políticos que están muy enfermos» y «necesitan atención médica especializada y oportuna», que son «alrededor de 80», entre ellos, señaló, su hermano Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020.

Hasta el pasado 6 de octubre, la ONG Foro Penal computaba un total de 841 personas presas por razones políticas en Venezuela, incluyendo cuatro adolescentes.

Baduel, miembro del Clipp, exigió el fin de «la prisión política» y «de la persecución», incluso contra familiares, quienes, denunció, son «asediados, perseguidos y hostigados».

«Insistiremos en esta campaña. (…) En caso de que no se logren las libertades tan necesarias, seguiremos alzando la voz, seguiremos en las calles, seguiremos generando acciones tanto públicas como privadas en favor de la dignidad y la democracia y, sobre todo, de la libertad de nuestros presos políticos», agregó la activista, hija del exministro de Defensa Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021, tras 12 años detenido.

Por su parte, Diego Casanova, integrante también del comité, dijo a EFE que han dedicado una oración a José Gregorio Hernández y a Carmen Rendiles «para que ellos intercedan» en favor de los presos políticos.

El activista espera que la canonización sea también «un símbolo de esperanza, de justicia y de libertad para todas estas personas que esperan poder abrazar a sus seres queridos».

Señaló que en Caracas y en «más de 24 países del mundo» han estado este sábado «elevando este clamor» para que, además, el papa León XIV «interceda por los presos políticos» en la nación suramericana.

Previamente, la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien el viernes le fue otorgado el Nobel de la Paz 2025, hizo un llamado a participar en esta «oración mundial por la libertad».

El pasado martes, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) publicó un comunicado en el que señaló la canonización de ambos beatos como «una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas».

A juicio de la Iglesia venezolana, esta medida favorecería la tranquilidad y armonía de los familiares y allegados de los presos políticos, así como de la «sociedad entera».

Este pronunciamiento fue rechazado por el Gobierno, que niega que en el país haya presos políticos.