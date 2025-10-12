El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, lanzó una dura acusación contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, al declararlo como el principal impedimento para la consecución de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto en Ucrania.

En declaraciones transmitidas por la televisión pública rusa, Lukashenko aseguró que los principales actores internacionales ya no se oponen a las negociaciones, señalando directamente a Kyiv como el factor de bloqueo.

«Yo tendía a acusar a los líderes europeos de incapacidad de llegar a acuerdos, pero recibimos muchas informaciones en los últimos días que no se trata de EE.UU., que quiere avances al respecto, ni de Rusia, que está lista para negociar, ni de los líderes europeos, sino que el problema radica en Zelenski», afirmó el mandatario bielorruso.

Lukashenko reiteró una advertencia previa dirigida a Zelenski, instándolo a negociar con urgencia para evitar un desenlace catastrófico para el país.

«Hay que actuar urgentemente. Rusia avanza en el frente. Lo digo con responsabilidad, ya que observo todos los días esta situación. Y esto puede conducir a la desaparición de Ucrania como Estado», alertó.

El presidente bielorruso enfatizó la necesidad de una acción inmediata para detener el avance de las tropas rusas y evitar una mayor escalada y desintegración territorial.

Estas declaraciones se producen después de una serie de advertencias de Lukashenko. A finales de septiembre, Zelenski ya había respondido a estos llamados sugiriendo que el líder bielorruso «vive en su propio mundo», periódicamente visitado por Vladímir Putin para «hablar cosas de viejos» en un intento de perjudicar al resto del mundo.

Las palabras de Lukashenko intensifican la presión sobre el gobierno ucraniano para reconsiderar su posición sobre las conversaciones de paz, a medida que la guerra en la región continúa sin una solución a la vista.