El ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este domingo la activación del operativo ‘Cumanagoto 200’ que busca, dijo, «limpiar» el costero estado de Sucre (noroeste), cercano a Trinidad y Tobago, de grupos vinculados al narcotráfico.

«Nosotros vamos para allá a limpiar eso de cualquier banda terrorista, de cualquier banda narcotraficante que esté operando ilegalmente en ese territorio, es una orden de nuestro comandante en jefe (Nicolás Maduro)», indicó Padrino López en un acto de balance de la jornada de adiestramiento militar del sábado, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro señaló que entre el eje de Macuro, la Punta y Paria del estado Sucre y Trinidad y Tobago «se hace mucho contrabando de combustible, contrabando de armas, de municiones, mucha trata de personas».

Asimismo, dijo que se desplegarán sesenta Unidades de Reacción Rápida (URRAS) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los quince municipios de esta región, donde también, añadió, se llevarán a cabo «ejercicios de fuego real» con todos los medios navales, aéreos y terrestres.

«Queremos un estado Sucre completamente limpio», insistió.

Este operativo se anuncia en medio del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe sur en respuesta al «narcotráfico proveniente de Venezuela», según Washington, pero que el Gobierno de Maduro califica de «amenaza».

La Administración de Donald Trump ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados.

EE.UU. ha hundido desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, la noche del viernes.

Para el mandatario venezolano la movilización estadounidense es un plan para forzar un «cambio de régimen», sin embargo, Trump negó esta semana haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un cambio en el Ejecutivo de Caracas.