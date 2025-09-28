El sábado 27 de septiembre, el Team Beisbol Venezuela de Beisbol5 Juvenil se llevó la medalla de bronce en el II Campeonato Mundial Juvenil.

En el encuentro por el tercer lugar, los venezolanos se enfrentaron a México y se impusieron con autoridad en dos sets: 5-2 y 3-2.

Un jugador clave en la ofensiva

Ricardo Salazar fue la figura más destacada del compromiso. En el primer set conectó 3 hits en 6 turnos, impulsó 2 carreras y anotó 2.

En el segundo, sumó 3 imparables en 5 turnos, con una impulsada y una anotada. Su consistencia ofensiva resultó fundamental para que el equipo asegurara la victoria.

Camino hacia el podio

Bajo la dirección de Niowaldo Zorrilla y el delegado Ángel Delgado, la selección juvenil mostró entrega y disciplina durante todo el torneo.

En la Ronda Regular vencieron en dos sets a Fiji, Japón y Turquía, lo que les permitió avanzar con confianza a los Cuartos de Final, donde nuevamente superaron a Turquía.

Obstáculo en semifinales y revancha en el bronce

El equipo venezolano cayó en semifinales frente a China Taipei, lo que lo llevó directamente a disputar la medalla de bronce.

Sin embargo, lejos de desmotivarse, los jóvenes jugadores salieron al terreno con determinación y lograron superar a México, asegurando así un lugar en el podio mundial.

Orgullo nacional

Con esta actuación, la selección venezolana de Beisbol5 Juvenil dejó en alto el nombre del país, consolidándose como una de las potencias emergentes de la disciplina en la categoría juvenil.