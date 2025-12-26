El intercambio turístico entre Venezuela y la Federación de Rusia ha alcanzado un nuevo hito histórico. Según los informes más recientes del Ministerio de Turismo, el flujo de visitantes procedentes de la nación euroasiática ha mantenido un ritmo constante y ascendente.

Desde agosto de este año hasta la fecha actual, el país ha dado la bienvenida a 6.454 turistas rusos, quienes han elegido los destinos venezolanos para sus temporadas vacacionales.

Este dinamismo se vio reforzado el pasado 22 de diciembre, cuando aterrizó en el estado Nueva Esparta un nuevo grupo de 100 visitantes. El arribo se produjo en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, que sirve a la isla de Margarita, a través de la estratégica ruta aérea Moscú – Porlamar.

Esta conexión directa se ha convertido en la columna vertebral de la cooperación turística entre ambos países, facilitando el acceso a las costas caribeñas, explica Banca y Negocios.

Cifras que marcan un récord

Con la llegada de este último contingente, Venezuela registra un acumulado histórico de 54.190 turistas rusos.

Esta cifra no solo representa un éxito estadístico, sino que consolida definitivamente la conectividad aérea y diplomática entre la nación caribeña y Rusia.

El Ministerio de Turismo destacó que este flujo migratorio vacacional es el resultado de acuerdos bilaterales diseñados para diversificar la economía nacional y posicionar a la isla de Margarita como un destino de clase mundial en el mercado internacional.

Expansión del sector en 2025

El crecimiento del sector no se limita únicamente al mercado internacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó recientemente que el turismo en Venezuela ha experimentado un notable incremento del 44,56% en comparación con el cierre del año 2024.

Este repunte es visto por el Ejecutivo como una señal clara de la recuperación económica, definiendo la actividad turística como una «fuente de ingresos transversal» que beneficia a múltiples estratos de la sociedad, desde la hotelería hasta el comercio local.

El auge del turismo interno

Más allá de las fronteras, el movimiento nacional también muestra números robustos. Las autoridades reportaron un total de 12,2 millones de movilizaciones de ciudadanos venezolanos durante las temporadas altas de 2025.

Para sustentar este crecimiento, el Gobierno Nacional ha validado un total de 1.250 rutas turísticas a lo largo y ancho del territorio, buscando potenciar no solo el sol y la playa, sino también el turismo de montaña, selva y ciudad, fortaleciendo así la infraestructura turística del país para los próximos años.