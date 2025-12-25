En un movimiento que reafirma el posicionamiento de los productos bandera venezolanos en el exterior, el Gobierno Bolivariano concretó este lunes la sexta exportación de cacao hacia la Federación de Rusia.

El cargamento, compuesto por 200 toneladas del rubro, representa un hito para el sector agroproductivo nacional al cierre del año 2025, demostrando la capacidad de respuesta y la calidad sostenida de la producción local en mercados de alta exigencia internacional, informa Banca y Negocios.

Origen de calidad certificada

El cacao destinado a la nación euroasiática no es producto del azar, sino del esfuerzo coordinado en las regiones más fértiles del país. Los granos enviados provienen de estados emblemáticos como Miranda, Sucre, Monagas y Mérida, localidades que históricamente han servido como referencia mundial por las notas aromáticas y el sabor distintivo de sus cosechas.

Esta diversidad geográfica garantiza un perfil sensorial único que ha permitido al cacao venezolano competir con éxito en la región euroasiática.

Alianzas comerciales estratégicas

El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, informó que esta operación comercial es el resultado de una alianza estratégica entre la Corporación Venezolana de Cacao y la empresa de Rusia «Nueva Producción de Cacao».

Según el titular de la cartera agrícola, este acuerdo no solo busca el intercambio de bienes, sino el fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales, abriendo puertas a futuros proyectos de inversión y cooperación técnica que beneficien a ambos países.

Inversión en infraestructura y futuro

Más allá de la comercialización, el Ejecutivo Nacional enfoca sus esfuerzos en la industrialización del proceso. Heredia precisó que se están potenciando dos centros de beneficio de cacao en el estado Sucre, los cuales presentan actualmente un avance del 80% en su ejecución.

Estas instalaciones son piezas clave para robustecer la cadena de valor y asegurar que el producto cumpla con los estándares de exportación.

Finalmente, el ministro destacó que para el próximo periodo se implementará el Plan de «Integración Agroproductiva», una iniciativa diseñada para convocar a todos los actores del sector —desde pequeños productores hasta grandes procesadores— con el fin de unificar criterios y maximizar el potencial del cacao venezolano en el mundo.