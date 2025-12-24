Andrés David Gutiérrez Romero, funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fue asesinado a balazos por un delincuente conocido como «El Gringo» en el barrio San José de Cacahual, parroquia 11 de Abril, San Félix, detrás de la panadería Viki Pan.

El crimen ocurrió pasadas las 5:00 p.m., tras una discusión frente al domicilio de la víctima en la calle principal de esta comunidad.

Según testigos, Gutiérrez y «El Gringo» protagonizaron un altercado verbal. El agresor se retiró inicialmente, pero regresó minutos después armado con una pistola, irrumpiendo violentamente en la casa.

El delincuente sin mediar palabra, le disparó dos veces en el pecho, causando la muerte inmediata de la víctima pese a los intentos de auxilio de vecinos y transeúntes.

Los disparos generaron confusión inicial, con residentes creyendo que eran «fosforitos» hasta que estallaron los gritos.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudió al sitio, levantó el cadáver e ingresó el cuerpo a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses para autopsia.

Funcionarios de la PNB, Policía Municipal y Policía del estado Bolívar desplegaron operativos en la zona, pero «El Gringo» huyó sin dejar rastro aparente.

Vecinos y allegados del oficial se hallan consternados por lo ocurrido, y piden que se haga justicia.

Gutiérrez Romero, estaba asignado a uno de los Cuadrantes de Paz y era oficial de la PNB.