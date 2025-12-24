El comercio binacional entre Venezuela y Colombia mantiene una tendencia al alza, aunque a un ritmo más moderado de lo previsto por los sectores empresariales.

Según las cifras más recientes de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), el intercambio comercial entre ambas naciones registró un crecimiento del 8,3% durante los tres primeros trimestres de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, explica Banca y Negocios.

Un balance positivo pero por debajo de las metas

Luis Alberto Russian, presidente de Cavecol, informó que el intercambio pasó de US$797 millones entre enero y septiembre de 2024 a US$863 millones en el ejercicio actual.

A pesar del incremento, el representante gremial manifestó que, si bien abogan por el fortalecimiento del comercio formal, las expectativas iniciales eran más ambiciosas.

Russian señaló que el gremio proyectaba cerrar el año 2025 con una cifra cercana a los US$1.300 millones, mientras que otros analistas del sector estimaban alcanzar los US$1.500 millones. Sin embargo, dada la tendencia actual y el rezago estadístico habitual, el vocero admitió que resulta difícil alcanzar dichas metas al cierre del último trimestre.

El contraste en la balanza comercial

El análisis detallado de las cifras revela una disparidad significativa entre ambas naciones. Las exportaciones desde Colombia hacia Venezuela experimentaron un sólido crecimiento del 12%, elevándose de US$693 millones a US$779 millones. Este flujo de mercancías sigue siendo el motor principal de la relación comercial fronteriza.

En contraste, las exportaciones venezolanas hacia el mercado colombiano sufrieron una contracción por segundo año consecutivo. Las cifras preliminares indican una caída de US$103 millones a US$83 millones, una situación que preocupa a los exportadores locales y que subraya la necesidad de revisar las condiciones de acceso al mercado vecino.

Desafíos en la certificación y burocracia

Para revertir la tendencia negativa de las ventas venezolanas, el presidente de Cavecol enfatizó la urgencia de optimizar los procesos administrativos y los controles de comercio exterior. Russian hizo especial hincapié en la necesidad de agilizar las certificaciones sanitarias para productos con alto potencial, como alimentos, bebidas y medicamentos.

El representante gremial concluyó que una de las metas fundamentales debe ser lograr que las autoridades colombianas visiten Venezuela para certificar las plantas de producción.

Según Russian, hasta la fecha no se ha concretado este paso esencial, el cual permitiría que una mayor variedad de productos venezolanos ingrese formalmente a Colombia, fortaleciendo así una integración económica más equilibrada y dinámica.