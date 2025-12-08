El Gobierno venezolano lanzó un mensaje firme este sábado, afirmando que se encuentra en «una revolución pacífica, pero no desarmada», y que sus fuerzas militares están listas para ofrecer una «respuesta contundente» frente a cualquier tipo de agresión. Esta declaración se produce en medio del aumento de la tensión regional por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, explicó que el presidente Nicolás Maduro decretó desde hace meses una estrategia de «resistencia activa prolongada» y una «ofensiva permanente» para proteger al país. «Esto significa que no nos paralizamos; seguimos trabajando y atentos, sin permitir que nadie nos acorrale», sostuvo durante un acto de juramentación de comandos bolivarianos en Monagas, transmitido por Venezolana de Televisión.

Cabello denunció que durante los últimos cuatro meses han enfrentado «amenazas constantes», acusando a Estados Unidos de emprender un «terrorismo psicológico» contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el pueblo venezolano. «Creen que nos doblegarán con miedo, pero no nos conocen ni saben de qué estamos hechos», afirmó.

FANB

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, enfatizó que la FANB está «más cohesionada que nunca» y que, bajo el liderazgo de Maduro, defenderá el país cuando lo considere necesario para mantener su integridad.

Además, más de mil jóvenes militares recibieron juramento luego de tres meses de entrenamiento, comprometidos a «hacer frente a cualquier circunstancia», según indicó el comandante Javier Marcano Tábata, director de Contrainteligencia Militar.

En paralelo, Venezuela busca recuperar su conectividad aérea. Acordó con Turquía restablecer la ruta Caracas-Estambul, suspendida recientemente, y aerolíneas locales como Estelar y Laser anunciaron nuevas rutas a España con escalas en Barbados y Colombia, respectivamente.

INAC

Sin embargo, varias aerolíneas internacionales mantienen sus vuelos suspendidos por órdenes del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), que exige garantías para operar, mientras que otras han cancelado vuelos ante “intermitencias” en sus sistemas de navegación.

Estas dificultades se enmarcan en el despliegue militar estadounidense en el Caribe, presentado por la Casa Blanca como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero interpretado por el Gobierno chavista como una amenaza y un intento de desestabilización política.

En respaldo a Maduro, cientos de personas se manifestaron en La Habana con banderas cubanas y venezolanas, mientras venezolanos en países como España y Panamá expresaron apoyo a la líder opositora María Corina Machado, quien recibirá el próximo miércoles el Premio Nobel de la Paz.