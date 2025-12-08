La temporada de premios de cine y televisión tiene su primera cita importante este lunes, con el anuncio de las nominaciones a los Globos de Oro. Una cita imprescindible en una semana en la que quienes no consiguieron entrada para The Eras Tour, de Taylor Swift, podrán por fin disfrutar del concierto, en Disney+.

‘Frankenstein y ‘One Battle After Another’, cita en los Globos

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anuncia este lunes los nominados de la 83 edición de los Globos de Oro, unos premios que se utilizan como test de cara a los Óscar.

Y este año, los grandes favoritos son ‘Frankenestein’, de Guillermo del Toro, en la categoría de drama, y ‘One Battle After Another’ de Paul Thomas Anderson en comedia o musical.

Mientras que en series, se esperan candidaturas para ficciones como ‘Stranger Things’, ‘Severance’ o ‘Adolescence’. Quien quiera seguir en directo las nominaciones, a las 13:00 GMT en la CBS, en Paramount+ o en TikTok.

¿Te perdiste los conciertos de Taylor Swift?

La sexta gira de Taylor Swift, ‘The Eras Tour’, fue el fenómeno musical de 2023 y 2024 y pese a contar con 152 conciertos a los que asistieron más de 10 millones de personas, la demanda fue muy superior a la oferta y muchos fans de la cantante se quedaron con las ganas de verla en directo.

Ahora, al menos pueden recuperar el concierto entero, que se podrá ver a partir del 12 de diciembre en Disney+. Y para quien quiera más, también se estrena la serie documental ‘The End of an Era’, una «visión íntima» de la vida de la artista.

Vuelve el superventas y superprolífico Brandon Anderson

Brandon Sanderson es uno de los autores más populares de fantasía y ciencia ficción, además de uno de los más prolíficos. Ha publicado más de 70 libros, a un ritmo de entre dos y cuatro al año desde 2005. Y cada nueva obra es celebrada por sus millones de fans, que esperan con ansia cada novedad.

Ahora llega ‘Tailored Realities’ (‘Realidades a medida’), una serie de historias que están ambientadas más allá de los confines del Cosmere, el universo donde se desarrollan la mayoría de sus novelas. Llega a las librerías tanto en inglés como en español el día 12.

Una exposición diferente sobre África

Quien se acerque por Nueva York, una ciudad muy visitada cuando se acercan las fechas navideñas, tiene la oportunidad de ver en el MoMA una interesante exposición sobre África pero muy alejada de tópicos.

¿Puede un retrato fotográfico inspirar la imaginación política? Eso es lo que se plantea la muestra ‘Ideas of Africa: Portraiture and Political Imagination’, que examina cómo los fotógrafos y sus modelos contribuyeron a la proliferación de la solidaridad panafricana a mediados del siglo XX.

Imágenes de Jean Depara, Seydou Keïta , Malick Sidibé y Sanlé Sory que retratan a residentes de Bamako, Bobo-Dioulasso y Kinshasa en plena descolonización.