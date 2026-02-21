El eco del madero de Trea Turner todavía retumba en la memoria colectiva del aficionado venezolano como una herida abierta. Fue un instante de silencio sepulcral que congeló el aliento de una nación entera, frenando en seco las aspiraciones de una selección que, en el Clásico Mundial de 2023, parecía finalmente caminar de la mano con el destino.

Aquella amarga despedida en los cuartos de final ante los Estados Unidos, tras acariciar la gloria hasta el octavo episodio, dejó un vacío que solo la revancha del 2026 parece capaz de llenar.

Para los dirigidos por Omar López, el próximo torneo no es solo una competencia; es la cita obligada para que la potencia número cinco del mundo demuestre que su talento no solo llena estadios en las Mayores, sino que también sabe forjar coronas internacionales.

Fantasma del 8.° inning y la sombra de Miami

La travesía del 2023 comenzó como un sueño de perfección. Venezuela emergió invicta del temido «Grupo de la Muerte», despachando con autoridad a gigantes como República Dominicana y Puerto Rico, además de someter a Israel y Nicaragua.

La confianza estaba por las nubes, incluso cuando el choque ante los Estados Unidos se tornó en un drama de alta tensión que vio a José Altuve abandonar el terreno por un doloroso pelotazo.

Con una ventaja de 7-5 en el penúltimo acto, el camino a las semifinales parecía pavimentado, hasta que el destino decidió darle la espalda a la Vinotinto.

Un boleto, un sencillo y un pelotazo llenaron las bases de angustia antes de que el cuadrangular de Turner sentenciara el 9-7 definitivo. Fue el recordatorio más cruel de que, en el béisbol de élite, la gloria se escapa en un abrir y cerrar de ojos.

Calendario de revancha en el horizonte del 2026

La oportunidad de redención tiene fecha y lugar. Venezuela volverá al ruedo en el Grupo D, reencontrándose con viejos conocidos en una fase inicial que promete ser una caldera de emociones. El debut está marcado para el viernes 6 de marzo ante los Países Bajos, un rival que históricamente ha sabido complicar a los favoritos.

La ruta continuará con enfrentamientos sucesivos ante Israel y Nicaragua, duelos donde el margen de error es inexistente, para culminar la primera etapa en un choque de trenes contra la República Dominicana el miércoles 11 de marzo.

Este último duelo no será solo por la clasificación, sino un pulso por el orgullo caribeño en una edición que marca el vigésimo aniversario de un torneo que Venezuela aún siente que le debe un lugar en el olimpo.

Legado del 41 y la búsqueda de una nueva épica

Para entender la presión que rodea a este equipo, hay que mirar hacia atrás, hacia aquel 22 de octubre de 1941 en La Habana. Allí, cuando «Los Héroes del 41» derrotaron al invencible equipo cubano para titularse en la Serie Mundial Amateur, el béisbol se convirtió en el ADN de Venezuela.

Desde entonces, el país ha producido leyendas y momentos memorables, como la semifinal del 2009 liderada por figuras de la talla de Miguel Cabrera y Félix Hernández, o el reciente cuarto lugar en el Premier12 de 2024.

Sin embargo, mientras Japón exhibe tres trofeos y naciones como Puerto Rico y Cuba han pisado la final, Venezuela sigue siendo el gigante ausente en el duelo por el campeonato. El 2026 se presenta como el escenario ideal para que la mística de aquel 41 se fusione con la modernidad del juego.

Roster de estrellas bajo el mando de Ronald Acuña Jr.

El optimismo para la próxima cita se fundamenta en un arsenal de talento que pocas naciones pueden igualar. Todas las miradas convergen en Ronald Acuña Jr., el hombre del histórico 40-70 y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, quien personifica el dinamismo y la explosividad del pelotero criollo.

Pero la fuerza de Venezuela no reside en un solo nombre; es una estructura profunda que cuenta con la veteranía y el liderazgo de Salvador Pérez, la precisión quirúrgica de Luis Arráez con el madero, y el ascenso meteórico de figuras como Jackson Chourio.

Con brazos probados como Ranger Suárez y Eduardo Rodríguez, y una ofensiva que incluye a Gleyber Torres y los hermanos Contreras, la selección posee todas las herramientas para dejar de ser una promesa eterna y convertirse, finalmente, en la dueña del mundo.