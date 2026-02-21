El Gobierno nacional avanza en una agenda energética con Colombia, informó el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, tras la visita en Caracas del ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma.

«Junto a la presidenta (e) Delcy Rodríguez, sostuvimos una reunión de trabajo con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, para profundizar la agenda energética binacional», informó Obregón en su cuenta de Telegram.

El funcionario señaló que en el encuentro se revisaron «oportunidades concretas» para fortalecer las relaciones y avanzar en «proyectos que contribuyan a la seguridad energética regional» y promover el crecimiento de ambos países.

La mandataria encargada afirmó la noche del viernes que estaba «muy complacida» de su reunión con el ministro colombiano y su equipo, a quienes recibieron en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas.

«Analizamos nuevas oportunidades de cooperación, en beneficio de nuestros pueblos y del desarrollo regional», indicó Rodríguez.

El ministro colombiano encabezó una delegación enviada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con quien Rodríguez conversó el miércoles por teléfono y acordó celebrar «próximamente» una reunión, sin especificar cuándo ni dónde se llevaría a cabo este encuentro.