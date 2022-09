Ciudad Guayana. El movimiento sindical de la empresa CVG Bauxilum, Movimiento 23, denunció que el salario de los trabajadores de la estatal viene desmejorando sistemáticamente. La última quincena recibió una modificación negativa de hasta un 40%, según lo que relata el grupo de sindicalistas.

El presidente de la organización, Rolando Muñoz, relató para Nueva Prensa Digital que la última quincena del mes pasado también recibió una modificación negativa, pero no tan abultada como la de este mes.

“Vemos una desmejora. La última quincena del mes de agosto vimos una desproporción negativa de un 25% en nuestro salario. Pero ahora vemos una desproporción de un 40%”, informó Muñoz.

Un trabajador activo de la estatal confirmó la situación. “Todos fuimos afectados por esta ola de maldad hacia los trabajadores. Están reduciendo escalonadamente nuestros salarios”, aseveró. A su juicio, esta actuación de la empresa es para pagar las utilidades con un menor salario.

Por otra parte, un empleado de CVG Bauxilum Los Pijiguaos también relató para Nueva Prensa Digital que las desmejoras salariales son una constante en su relación con el patrono.

“Desde hace varias quincenas nos vienen haciendo un descuento, lo que pasa es que esta última fue muchísimo mayor. No nos dicen absolutamente nada. No nos explican por qué hacen eso”, zanjó el obrero.

Artículo 106: una ley en el olvido

Los trabajadores, no solo de Bauxilum, sino de todo el holding CVG vienen denunciando que no saben cuánto les están pagando sus patronos. Todas las quincenas, denuncian, llegan diferentes.

El artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras señala que el patrono está en la obligación de suministrarle a sus empleados un recibo de pago que especifique cuál es su salario.

Sin embargo, en lo que fue la alternativa no petrolera de Venezuela no se cumple con ese artículo. Es por esto que los trabajadores no saben a ciencia cierta cuánto es su salario.

Recientemente un grupo de trabajadores introdujo ante la Inspectoría del Trabajo un petitorio en donde está establecido, entre otras exigencias, que las empresas comiencen a entregarles a los empleados los llamados recibos o listines de pago.

Brayan Silva

Foto: archivo