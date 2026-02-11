La Vinotinto Femenina Sub 20 demostró que está para grandes cosas. En una jornada vibrante en territorio paraguayo, el combinado nacional logró una victoria estratégica de 2 por 0 ante la selección anfitriona, Paraguay, sellando así su clasificación anticipada al hexagonal final del certamen continental.

Tras un primer tiempo de mucha paridad y pierna fuerte, el talento individual de las venezolanas terminó por romper el cerrojo guaraní. La figura del encuentro fue, una vez más, Génesis Hernández, quien al minuto 72 sacó un zapatazo implacable desde fuera del área.

Con este tanto, la delantera suma su tercer gol en la competición, consolidándose como la referencia ofensiva del equipo. La tranquilidad definitiva llegó en el ocaso del partido.

Al minuto 86, la mediocampista Melanie Chirinos ejecutó con frialdad un penalti que puso el 2-0 definitivo en el marcador, desatando el festejo en el banquillo vinotinto.

Con este triunfo, Venezuela alcanza los 6 puntos, situándose en la segunda posición del Grupo A, solo por detrás de Colombia (7 puntos).

Ambas selecciones ya tienen su cupo asegurado en la fase final, dejando a Paraguay, Chile y Uruguay en la lucha por el último boleto o la despedida.