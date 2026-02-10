La aerolínea estatal venezolana Conviasa anunció este lunes una reprogramación de sus vuelos internacionales en la ruta Caracas – La Habana – Managua y sus respectivos retornos, originalmente previstos entre el 10 y el 19 de febrero de 2026.

Mediante un comunicado oficial, la compañía explicó que los cambios responden a circunstancias ajenas a su operación habitual, que han obligado a ajustar las fechas y horarios de salida y llegada de estos servicios.

Entre las razones señaladas se encuentra una alerta emitida por la autoridad aeronáutica de Cuba relacionada con el suministro de combustible, lo cual ha afectado la logística de reabastecimiento de las aeronaves en la isla. Además, Conviasa hizo referencia a nuevos requisitos migratorios impuestos por el gobierno de Nicaragua, que han exigido una adaptación de los procedimientos de embarque y tránsito de pasajeros.

Las autoridades de la aerolínea recomendaron a los pasajeros afectados verificar los nuevos itinerarios y detalles del ajuste, y estar atentos a cualquier actualización oficial que pueda surgir en los próximos días