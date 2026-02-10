Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, difundió en redes sociales una fotografía del dirigente opositor donde se aprecia el grillete electrónico que debe portar durante su arresto domiciliario.

Esta es la primera imagen que se obtiene de Guanipa tras haber sido aprehendido la medianoche del domingo y, trasladado a Maracaibo para la implementación de “casa por cárcel” desde este martes.

Al compartir la fotografía en redes sociales, Ramón acompañó el registro con un mensaje de resistencia: “Nunca derrotado”.

A pocas horas del arribo del opositor al estado Zulia bajo custodia judicial, su hijo mayor dio declaraciones a la prensa exigiendo su liberación. “Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos”, expresó la mañana de este martes.

De acuerdo con la familia, el dirigente enfrenta restricciones adicionales al arresto domiciliario, entre ellas la prohibición de ofrecer declaraciones a medios de comunicación o realizar publicaciones en redes sociales, así como la presencia constante de funcionarios policiales en las afueras de la vivienda.

Ramón Guanipa afirmó que, aunque el reencuentro le genera alivio, considera que se ha cometido una “injusticia”, pues sostiene que su padre no incumplió las medidas previas y que ahora “tiene todavía menos libertades”.

El caso ocurre luego de que el opositor, aliado cercano de María Corina Machado, fuera liberado como parte de un proceso de excarcelaciones recientes en el país, tras pasar más de ocho meses detenido por acusaciones que él y su entorno consideran políticas.

Tras su salida, ofreció declaraciones públicas y acompañó a familiares de presos políticos frente a centros de reclusión como El Helicoide y Zona 7.

Sin embargo, horas después de su liberación, fue interceptado por un grupo de hombres armados y trasladado nuevamente bajo custodia, un episodio que su familia denunció como irregular.