La Vinotinto cayó en un partido de infarto ante su similar de Corea del Norte con un marcador final de 2-1. El choque, que se disputó en la cancha número 4 del Aspire Zone de Doha, Qatar, fue el último obstáculo de los octavos de final para la escuadra criolla.

Los norcoreanos salieron enchufados y dominaron las acciones a su antojo en la primera mitad, metiendo en aprietos a la defensa venezolana. La figura de la cancha fue Yu-Jim Kim, quien se encargó de romper el cero y abrir la lata con un doblete letal.

El primer gol en la cuenta llegó al minuto 13, y el segundo cayó al 31′ desde el punto fatídico, dejando el marcador con una ventaja cómoda para los asiáticos.

Tras el descanso, el equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo salió con otro semblante, decidido a vender cara la derrota. El esfuerzo dio frutos en el minuto 62, cuando Juan Uribe logró perforar la red rival, poniendo el 1-2 y sembrando la semilla de la esperanza para la Vinotinto.

Venezuela se lanzó al ataque y tuvo varias ocasiones claras para igualar las acciones, pero la muralla defensiva norcoreana, y quizás la falta de puntería, impidió que el empate subiera al marcador.

A pesar de dejarlo todo en el campo, el pitazo final selló la eliminación.

Con este resultado, Corea del Norte se mete entre los ocho mejores y ahora tendrá un duelo de alto calibre en cuartos de final contra Japón, que viene de pasar por encima de Sudáfrica con un categórico 3-0.