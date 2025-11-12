Tras finalizar la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar, la Vinotinto conoció a su rival en los dieciseisavos de final y se trata de Corea del Norte con quien se enfrentará este viernes, 14 de noviembre en las instalaciones del Aspire Zone en Rayán.

Los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo llegaron a esta instancia con la moral alta luego de tener una destacada actuación que le permitió asegurar el primer lugar del Grupo E.

Su recorrido invicto incluye una victoria ante Inglaterra (3-0), un empate con Egipto (1-1) y un complicado triunfo frente a Haití (4-2).

Por su parte, la selección asiática clasificó como uno de los mejores terceros, demostrando ser un rival de cuidado por su fuerte trabajo en las categorías formativas.

El conjunto norcoreano mostró solidez en el Grupo G, sumando una goleada contra El Salvador (5-0), un empate ante vigente campeón del certamen, Alemania (1-1) y cayó ante Colombia (2-0).

El equipo vencedor avanzará a las octavos de final para enfrentarse al ganador del cruce entre Japón y Sudáfrica.