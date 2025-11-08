El campocorto caraquista también llegó a 300 anotadas en su carrera en la liga venezolana

Wilfredo Tovar hizo historia este viernes en el Monumental Simón Bolívar al alcanzar los 600 hits y 300 carreras anotadas de por vida en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Su destacada actuación contribuyó al triunfo de Leones del Caracas 8-5 sobre Águilas del Zulia, en un encuentro presenciado por 6.401 aficionados.

Con esta victoria de Wilfredo Tovar, los melenudos sumaron su cuarto laurel consecutivo y por primera vez desde el 28 de octubre se colocaron dos juegos por encima de .500 (10-8), reafirmando su buen momento en la temporada, explica Líder en Deportes.

Harold Castro encendió la chispa ofensiva

El encuentro comenzó con fuerza para el conjunto capitalino gracias a Harold Castro, quien abrió el juego con cuadrangular ante el abridor y perdedor Henry Centeno. El estallido ofensivo continuó en el segundo inning, cuando Caracas fabricó un racimo de cuatro carreras que inclinó rápidamente la balanza.

Castro volvió a producir con un elevado de sacrificio que remolcó a Leandro Cedeño. Luego, Lenyn Sosa conectó un sencillo impulsor para traer a Tovar al plato, y Yonathan Daza completó la faena con su tercer triple de la campaña, impulsando a Brainer Bonaci y Sosa. Daza terminó con tres empujadas en el desafío.

Castillo y Bericoto, duelo de promedios

Por el conjunto zuliano, Alí Castillo continuó su gran momento ofensivo al irse de 5-2 con dos anotadas, elevando su promedio a .433 y sumando 26 hits en la temporada, la segunda mayor cifra del circuito. Solo lo supera el propio Daza, líder con 28 imparables.

En la lucha por el título de bateo, Castillo se mantiene también detrás del caraquista Víctor Bericoto, quien ostenta un sólido promedio de .452.

Finalmente, el Caracas celebra así una jornada redonda, combinando historia individual y éxito colectivo en una noche de béisbol memorable.