Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a un hombre en el municipio Santa Bárbara, estado Zulia, acusado de graves delitos de abuso y violencia sexual contra sus dos hijastras, adolescentes de 13 y 16 años.

La situación se hizo pública cuando la hijastra mayor logró escapar de su hogar, ubicado en una finca de la parroquia Udón Pérez, municipio Catatumbo, y buscó refugio en casa de una tía en Santa Bárbara. Juntas, acudieron al Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste para presentar la denuncia.

La joven relató a las autoridades que su padrastro, Frank José Peña Ibáñez, de 59 años, había abusado de ella y de su hermana menor, manteniéndolas bajo amenazas de muerte para que no denunciaran los abusos.

Después de la fuga de la adolescente, el agresor intentó localizarla en casa de su cuñada, pero fue informado de que no estaba allí. La tía, preocupada por la seguridad de las menores, notificó a la policía sobre la presencia de Peña Ibáñez en una avenida de Santa Bárbara.

Los efectivos policiales arrestaron al sospechoso y se dirigieron al hogar de las víctimas en Catatumbo, donde se encontraban con funcionarios de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Ambas adolescentes fueron llevadas al Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forenses para su evaluación médica, donde se confirmó el abuso y se descubrió que ambas están embarazadas como resultado de los actos delictivos.

Peña Ibáñez fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía 54 del Ministerio Público (MP) para enfrentar los cargos correspondientes.