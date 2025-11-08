Durante la 26° Asamblea General de las Naciones Unidas para el Turismo, celebrada en Arabia Saudita, representantes de Venezuela y Jordania firmaron un acuerdo destinado a ampliar la cooperación bilateral en materia turística. El acto fue encabezado por la ministra de Turismo venezolana, Leticia Gómez, y su homólogo jordano, Emad Naim Hejazeen.

El encuentro reunió a delegaciones de distintos países con el propósito de promover la colaboración internacional y la sostenibilidad del turismo como motor de desarrollo económico y cultural, informa Banca y Negocios.

Una hoja de ruta conjunta

De acuerdo con la información oficial, ambas naciones establecerán una hoja de ruta orientada al fortalecimiento de la cooperación, el intercambio de experiencias y la optimización de estrategias en el sector.

Este nuevo paso busca aprovechar las potencialidades naturales y culturales de ambos países para fomentar un turismo más competitivo e inclusivo.

Intercambio, innovación e inversión

El documento firmado contempla acciones específicas, como el impulso a las inversiones turísticas, la ejecución de programas de intercambio para el desarrollo de talento humano y la promoción de visitas de operadores turísticos.

Además, incluye la cooperación en materia tecnológica e innovación aplicada al turismo, con el fin de modernizar los servicios y potenciar la experiencia de los visitantes.

Según reseñó VTV, este acuerdo con Jordania refuerza el compromiso de Venezuela con la diplomacia turística y con la búsqueda de alianzas estratégicas que contribuyan al crecimiento del sector a nivel internacional.