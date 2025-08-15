La esperada reaparición de la venezolana Yulimar Rojas se producirá en el Mundial de Atletismo de Tokio (13 a 21 de septiembre), ya que la plusmarquista mundial de triple salto, campeona mundial y olímpica no ha participado finalmente en el III Meeting Internacional Meliz Sport de Guadalajara, como estaba previsto, por una sobrecarga muscular.

Así lo confirmó la propia atleta, quien asegura que acude a Japón con un claro objetivo.

«Voy con todo a revalidar mi título mundial donde obtuve el oro olímpico y un campeonato mundial, lo que supone para mí una motivación extra” dijo.

Tras algunos altibajos en su recuperación, Yulimar Rojas recalcó que en esta fase de la temporada está enfocando «toda la preparación» hacia Tokio, donde pretende llegar «en las mejores condiciones».