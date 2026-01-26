Al menos 11 personas murieron y otras 12 resultaron lesionadas tras un ataque armado perpetrado durante un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores, municipio de Salamanca, en el estado de Guanajuato, centro-norte de México.

El atentado ocurrió en una convivencia deportiva local, cuando sujetos armados interrumpieron el encuentro y abrieron fuego contra los asistentes, según testigos citados por medios locales.

El Gobierno municipal de Salamanca confirmó 11 fallecidos —10 en el lugar y uno en el hospital— y 12 heridos en atención médica. La entidad «condenó energéticamente» el hecho, expresó solidaridad con las familias de las víctimas y detalló que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato investiga el caso.

Guanajuato, uno de los estados más violentos de México por disputas entre cárteles, registra frecuentes ataques en eventos públicos.