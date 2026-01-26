Una intensa tormenta de hielo y nieve que afecta dos tercios de Estados Unidos ha causado al menos seis muertes este domingo por hipotermia y ha dejado más de un millón de hogares sin suministro eléctrico, según reportes de The Washington Post y poweroutage.us.

Las víctimas incluyen una en Texas, dos en Luisiana y tres en Nueva York, estos últimos indigentes encontrados a la intemperie. A las 21:41 hora local (2:41 GMT), los cortes afectaban a 870.735 hogares, con Tennessee como el más impactado (más de 300.000 clientes, 9% del estado), seguido de Misisipi y Luisiana (125.000).

El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó este como el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19, con más de 11.000 anulados y 17.000 retrasos. Para el lunes, prevé 2.600 cancelaciones adicionales.

«El frío persistirá en el sur hasta martes o miércoles, y en el medio oeste y norte hasta fin de semana», advirtió Duffy en Fox News, destacando cierres de carreteras comerciales en Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut, y límites de velocidad reducidos en 17 estados.

Protocolos de emergencia

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, urgió evitar salir de casa en los más de 20 estados con protocolos activados. El Gobierno federal colabora con compañías eléctricas para reparaciones ante un frío más intenso.

La tormenta ha dumpado 15-40 cm de nieve y aguanieve en la costa este, con más acumulaciones previstas hasta el lunes en Pensilvania, Nueva York y noreste. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, suspendió clases presenciales para el lunes, optando por educación a distancia.