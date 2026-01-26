La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, confirmó este domingo al menos 104 nuevas excarcelaciones en las últimas horas, como parte del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno el 8 de enero.

«Hemos verificado 104 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela el día de hoy», publicó en X el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, con datos actualizados a las 20:00 hora local (00:00 GMT). Romero indicó que siguen revisando «otras excarcelaciones» y pidió al Gobierno publicar listas oficiales.

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG, aclaró en X que el conteo «sigue sin ser definitivo» y «puede aumentar mientras revisamos más casos». Más temprano, habían reportado 80 liberaciones.

Himiob destacó «con gran alegría» la excarcelación del abogado voluntario de Foro Penal Kenny Tejeda Jiménez, detenido desde el 2 de agosto de 2024 en la cárcel de Tocorón (Aragua), y de Carla Da Silva, acusada en la ‘Operación Gedeón’ de 2020.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó también la liberación del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, cuya condena de 15 años fue anulada esta semana.

Estas medidas se enmarcan en el anuncio del 8 de enero del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre un «número importante» de excarcelaciones. La mandataria encargada Delcy Rodríguez afirmó el viernes que suman 626 liberados. Foro Penal verificaba 156 hasta ese día, mientras la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reporta 258 desde entonces y más de 854 presos políticos pendientes.