El Kremlin insistió este domingo, tras tripartitas en Abu Dabi (Rusia-EE.UU.-Ucrania), que un «rápido avance» hacia la paz depende de solucionar la cuestión territorial, según Dmitri Peskov.

«Advertimos que sería arduo; ahora, implementar la fórmula concreta de Anchorage sobre territorios garantiza progreso rápido», dijo Peskov en TV rusa. Horas antes, enfatizó retiro voluntario ucraniano del Donbás.

Ambos bandos las calificaron positivas. Zelenski: Abordados «posibles criterios para fin de guerra». Fuente rusa: «Resultados» en 3 horas a puerta cerrada, pese a complejidad del Donbás.

Funcionario estadounidense: «Verdadera disposición; respeto mutuo pese a masacres, como entre amigos buscando soluciones».

Las tres partes prevén segunda reunión la próxima semana.