El presidente ucraniano Volodímir Zelenski instó este domingo a Europa a una unidad «100% efectiva» y a elegir entre libertad o dependencia, en actos por el 163º aniversario del Levantamiento de Enero contra Rusia, en la basílica de Vilna.

«Nuestra unidad debe ser 100% efectiva: no a medias, no temporal, sino todo lo necesario para eliminar amenazas», declaró ante presidentes de Lituania (Gitanas Nausėda), Polonia (Karol Nawrocki) y líder bielorrusa exiliada Svetlana Tijanóvskaya. Elogió UE fortalecida, con apoyo de EE.UU., Canadá y Japón.

«Protegemos Ucrania y así a Europa», afirmó, destacando respaldo polaco-lituano desde la invasión rusa de 2022.

Dos modelos: Occidente vs. Oriente

«Europa debe elegir: nuestro modelo donde importan personas y culturas, o el oriental de desprecio y guerras», advirtió. Criticó Bielorrusia: «El perro de Lukashenko tiene más derechos que su pueblo»; lamentó apoyo insuficiente en 2020, que agrava dependencia de Moscú y chantaje global.

«La historia castiga a indiferentes», dijo. Guerras rusas (Ucrania, Moldavia, Chechenia, Georgia) resultan de apatía 1990s-2000s, con «reinicio» que fue «sobrecarga». «Europa no debe perder tiempo ni naciones libres; trabajemos por una Europa fuerte».