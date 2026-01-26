El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este domingo que Canadá no firmará un acuerdo de libre comercio con China, tras amenazas de Donald Trump de aranceles del 100% a productos canadienses si Ottawa pacta con Pekín.
«En virtud del T-MEC, no buscamos TLC con economías no de mercado sin notificación previa. No tenemos intención con China ni otras», explicó Carney. Sus recientes acuerdos con Pekín corrigen problemas en agro, pesca y vehículos eléctricos —cuota anual de 49.000 autos con aranceles reducidos—, «totalmente coherente con T-MEC».
Reacción de Trump y Bessent
Trump advirtió sábado en redes: arancel 100% si Canadá abre libre comercio con China. Hoy replicó: «China controla Canadá, que se autodestruye». El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en ABC, criticó discurso de Carney en Davos —donde pidió a potencias medias resistir «coerción económica» de grandes (sin nombrar a Trump)—: «Aparenta virtud ante globalistas, no ayuda a canadienses».
Bessent advirtió: Ottawa debe cumplir T-MEC para evitar ser «puerta de entrada» china a EE.UU. con productos baratos.
El giro de Trump —favorable hace 10 días— coincide con Davos. Carney enfatiza obligaciones trilateral con México y EE.UU.
