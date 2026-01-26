Foto de archivo del primer ministro de Canadá, Mark Carney. EFE/GIAN EHRENZELLER

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó este domingo que Canadá no firmará un acuerdo de libre comercio con China, tras amenazas de Donald Trump de aranceles del 100% a productos canadienses si Ottawa pacta con Pekín.

«En virtud del T-MEC, no buscamos TLC con economías no de mercado sin notificación previa. No tenemos intención con China ni otras», explicó Carney. Sus recientes acuerdos con Pekín corrigen problemas en agro, pesca y vehículos eléctricos —cuota anual de 49.000 autos con aranceles reducidos—, «totalmente coherente con T-MEC».

Reacción de Trump y Bessent

Trump advirtió sábado en redes: arancel 100% si Canadá abre libre comercio con China. Hoy replicó: «China controla Canadá, que se autodestruye». El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en ABC, criticó discurso de Carney en Davos —donde pidió a potencias medias resistir «coerción económica» de grandes (sin nombrar a Trump)—: «Aparenta virtud ante globalistas, no ayuda a canadienses».

Bessent advirtió: Ottawa debe cumplir T-MEC para evitar ser «puerta de entrada» china a EE.UU. con productos baratos.

El giro de Trump —favorable hace 10 días— coincide con Davos. Carney enfatiza obligaciones trilateral con México y EE.UU.

¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!

Facebook X Instagram WhatsApp Telegram Google Play Store

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR