El canciller brasileño, Mauro Vieira, emprenderá la próxima semana una gira por Bolivia, Perú, Ecuador y Panamá, donde acompañará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, informaron fuentes oficiales este domingo.

Lunes, La Paz: Reunión con homólogo boliviano Fernando Aramayo sobre seguridad, energía e infraestructuras.

Miércoles, Panamá: Se une a Lula en apertura del Foro Económico Internacional América Latina-Caribe; encuentro con José Raúl Mulino y firma de acuerdo de facilitación de inversiones.

Jueves, Perú: Diálogo con Hugo de Zela sobre comercio, infraestructuras y crimen organizado.

Viernes, Quito: Seguimiento a acuerdos de agosto con Gabriela Sommerfeld (Ecuador), tras visita de Daniel Noboa a Brasilia.

Integración lulista

La agenda refuerza el proyecto de Lula (desde 2023) ante desafíos: guerra comercial Ecuador-Colombia, resurgimiento de EE.UU. con bombardeos antinarcotráfico en Caribe-Pacífico y operación en Venezuela que capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Brasil busca consolidar lazos bilaterales para avanzar en integración sudamericana.