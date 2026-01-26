En una tarde épica bajo la nieve de Colorado, los New England Patriots se proclamaron campeones de la Conferencia Americana (AFC) tras vencer a los Denver Broncos con un ajustado marcador de 10-7.

Más allá del resultado, la jornada queda grabada en los libros de historia de Venezuela: el pateador criollo Andrés Borregales se convirtió en el primer representante del país en sellar su pase al gran juego de la NFL.

El pie de Borregales marcó la diferencia

El encuentro fue una batalla de trincheras dominada por las defensas y las condiciones climáticas extremas. Una intensa tormenta de nieve prácticamente anuló el juego aéreo durante la segunda mitad, obligando a ambos equipos a confiar en el juego terrestre y las unidades especiales.

Tras remontar antes del descanso, la jugada decisiva llegó de la pierna de Borregales. El venezolano conectó un gol de campo de 23 yardas que rompió el empate y terminó siendo la diferencia definitiva para asegurar el trofeo Lamar Hunt.

Fin a la «maldición» en la milla alta

Con este triunfo, los Patriots no solo consiguen su duodécimo pase al Super Bowl, sino que rompen una racha negativa histórica.

New England nunca había ganado un partido de playoffs en Denver, luego de caer en sus cuatro visitas previas (incluyendo las finales de conferencia de 2013 y 2015).

El ascenso de Andrés Borregales en la liga culmina con este logro sin precedentes. Al finalizar el encuentro, el joven pateador celebró con el tricolor nacional, consciente de que su nombre ahora lidera el camino para los venezolanos en el fútbol americano profesional.

Los New England Patriots buscarán ahora su séptimo anillo de campeones, impulsados por la precisión de un «pateador criollo» que ya hizo historia antes de que suene el silbato inicial del Super Bowl.