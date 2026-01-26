Cuatro miembros de una familia fueron detenidos por el brutal asesinato a golpes de William Antonio Sibada Piña, un anciano de 70 años, en un hecho ocurrido el pasado 18 de enero en Coro. La agresión se desató por una supuesta deuda de apenas 20 dólares.

El grupo familiar compuesto por Zoely Marina Salón Yánez (45 años), Nancy Sorimar Suember Salón (27), Lorenzo Ramón Polo Salón (21) y un adolescente de 17 buscaba al hijo de Sibada. Al no encontrarlo, desató su furia contra el septuagenario, propinándole una golpiza salvaje que le causó lesiones mortales.

Sibada fue trasladado de emergencia al Hospital Dr. Alfredo Van Grieken, pero falleció por politraumatismos graves pese a atención médica. El CICPC confirmó las detenciones de tres implicados; Lorenzo Polo permanece prófugo y objeto de búsqueda intensiva.

Este caso se suma a la ola de ajustes de cuentas y linchamientos en Coro, donde la impunidad fomenta venganzas domésticas.

En 2025, la región registró 14 homicidios similares por deudas mínimas, según reportes policiales, afectando mayoritariamente a adultos mayores. La comunidad exige mayor patrullaje ante el resurgimiento de clanes violentos.

El Ministerio Público imputará cargos por homicidio calificado; el adolescente enfrentará proceso en jurisdicción juvenil.