Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 25 de enero en la Avenida Perimetral, específicamente en la entrada a la empresa Cabelum, sector industrial de Puerto Ordaz. El choque involucró una gandola y un Renault Logan, dejando herido al conductor del vehículo ligero.

El impacto ocurrió alrededor de las 10:00 am, cuando la gandola –posiblemente cargada con materiales industriales– colisionó frontalmente contra el Logan. Testigos reportaron maniobras evasivas fallidas y escombros esparcidos en la vía, principal arteria para tráfico pesado hacia zonas manufactureras.

El conductor del Renault resultó con lesiones de gravedad moderada (posibles fracturas y trauma craneal), requiriendo evacuación inmediata por ambulancia al Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar. Su identidad se mantiene en reserva a la espera de autorización familiar.

La Av. Perimetral es punto crítico en Bolívar por alta densidad de camiones cisterna y autos pesados rumbo a Cabelum y empresas vecinas. Este año ya suma 15 accidentes similares, según datos locales de Protección Civil, atribuibles a exceso de velocidad, fallas mecánicas y falta de señalización.

Policía Nacional Bolivariana-Vial acordonó la zona para peritaje técnico; el conductor de la gandola permanece en sitio para declaraciones. No se reportan otras víctimas ni cierres totales de la vía, aunque se recomienda precaución a conductores.

Ambos vehículos fueron remolcados; investigaciones preliminares apuntan a invasión de carril por la pesada.