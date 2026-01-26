Héctor José Ereu, de 43 años, conocido como «La Pea» y residente del sector El Calvario en Quibor, estado Lara, fue asesinado este viernes 23 de enero por impactos de arma de fuego en la calle 12 con avenida 02, frente a la capilla local.

Efectivos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) de Lara y el Cuerpo de Bomberos del municipio Jiménez acudieron al lugar para brindar auxilio, pero confirmaron el deceso en sitio. Posteriormente, expertos del Eje de Homicidios del Cicpc se encargaron de la recolección de evidencias y el traslado del cuerpo para las peritajes de ley.

Hasta ahora, se desconocen los motivos del ataque, que ocurre en una zona marcada por disputas territoriales y sicariato. Las autoridades han iniciado averiguaciones para identificar y capturar a los responsables.

En 2025, el municipio Jiménez acumuló 28 homicidios, principalmente por armas de fuego en sectores como El Calvario y La Mora, vinculados a ajustes de cuentas entre bandas locales.