El oro alcanzó por primera vez en la historia los 5.000 dólares por onza, cotizando el lunes en 5.111,07 dólares, en medio de un clima de agitación por las políticas del presidente Donald Trump y tensiones geopolíticas mundiales.

La plata, otro activo refugio, escaló a 109 dólares por onza. El oro ha multiplicado su valor desde enero de 2024 (poco más de 2.000 dólares), fortalecido por la debilidad del dólar, inflación persistente, guerras en Ucrania y Gaza, y la intervención estadounidense en Venezuela.

Fawad Razaqzada, analista de Forex.com, describió el movimiento como «comportamiento de manual de refugio seguro»: «La demanda de protección persiste; la confianza en el dólar y bonos está endeble».

Debilidad del dólar y yen

El dólar se depreció el lunes ante especulaciones de intervención conjunta de EE.UU. y Japón para respaldar el yen, que repuntó a 153,89 por dólar tras consultas de la Reserva Federal de Nueva York. Esto impulsó el euro, la libra esterlina, el won surcoreano y el dólar de Singapur.

Las ambiciones de Trump en Groenlandia y presiones sobre la Fed han avivado la búsqueda de refugios. En 2025, el oro ya había subido 45% anual, según datos de Kitco, superando bonos del Tesoro y acciones volátiles.