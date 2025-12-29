Aumentó a 20 el número de heridos que dejó el descarrilamiento del tren Transístmico, parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en el sur de México —megaproyecto que conecta los océanos Atlántico y Pacífico mediante trenes, puertos y polos industriales—, informó este domingo la Secretaría de Marina (Semar).

«Hasta el momento se contabilizan 20 personas lesionadas, quienes están siendo trasladadas a hospitales locales para su oportuna atención médica (…). Se mantiene un despliegue de apoyo de cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 agentes de sanidad naval», apuntó la Semar en un comunicado.

Agregó que otros agentes desarrollan maniobras de rescate en coordinación con autoridades, para auxiliar a quienes cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, indicó que la institución inició una investigación para determinar las causas del accidente. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se coordinan con autoridades federales y estatales para las indagatorias.

Inicialmente, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, reportó en X 15 personas lesionadas, atendidas de inmediato y canalizadas a valoración médica. La Semar precisó que el incidente ocurrió a la altura de la comunidad zapoteca Nizanda, en Asunción Ixtaltepec, sobre la Línea Z —que recorre 212 km de Veracruz a Salina Cruz—. A bordo viajaban 9 tripulantes y 241 pasajeros en dos locomotoras y cuatro vagones.

Claudia Scheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum escribió en redes: «Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan la SICT, IMSS-Bienestar y el Gobierno de Oaxaca. Conforme tengamos más datos, ampliaremos la información».

La Semar detalló que se trató del descarrilamiento de la máquina principal y que atendió de inmediato a los usuarios, en coordinación con locales para el levantamiento técnico y operativo.

Con esta vía, México impulsa el comercio internacional, uniendo Asia con la costa este de EE. UU. y Europa a través del istmo más estrecho del país, en competencia con el Canal de Panamá.