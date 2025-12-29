Interpol capturó a 85 fugitivos con notificaciones rojas en una operación coordinada entre junio y noviembre en 17 países de América y Europa, incluyendo cuatro presuntos miembros del Tren de Aragua venezolano.

Lissette Ysabel Rojas Guevara, una de las más buscadas por Chile, fue detenida el 7 de noviembre en Molina de Segura (Murcia, España) durante redada que capturó 52 del Tren de Aragua. Chile la vincula a fraude cripto de más de $138 millones para blanquear ganancias de narcotráfico y extorsión en Chile, Colombia, Venezuela e Iberia.

La iniciativa EL PACCTO 2.0 —financiada por la UE para red permanente de investigadores de fugitivos— registró nueve arrestos en Chile (cuatro locales, cinco reclamados). En Portugal, Daniel Dago (PCC brasileño) desmanteló corredor cocaína São Paulo-Europa. Ecuador capturó al lituano LG por narcotráfico vía cooperación con Interpol.

Países participantes: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Francia, Italia, Jamaica, Panamá, Perú, Portugal y España. Reuniones en El Salvador y Ecuador priorizaron fugitivos violentos.

Entre detenidos: 19 por asesinato, 29 tráfico drogas, 28 delitos contra menores, 7 violaciones, además de trata, blanqueo y crimen organizado transnacional.