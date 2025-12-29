El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este lunes estar listo para reunirse con Vladímir Putin «en cualquier formato» para lograr la paz, tras su encuentro de tres horas con Donald Trump el domingo en Mar-a-Lago (Florida).

«Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos», declaró Zelenski a Ukrinform, pero exigió coherencia rusa: «Es importante que acciones y palabras del líder ruso coincidan». Criticó que Putin diga querer acabar la guerra, pero «nos ataca con misiles, se regocija por destrucción civil y ordena capturas».

Ambos líderes proyectaron avances: acordaron grupos de trabajo con equipos para finalizar pacto «en semanas», sin fechas ni lugares. Zelenski valoró «conversación significativa» y «avances de equipos ucraniano-estadounidense». Trump llamó el plan «90-95% acordado», con «problemas espinosos» pendientes.

La cita siguió llamada Trump-Putin y reuniones Zelenski con Witkoff/Kushner. Ucrania prepara nuevas reuniones esta semana y cita europea en enero con Trump. Zelenski reiteró: «Ucrania está lista para la paz».