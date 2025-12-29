Transportistas en Caracas aumentaron el pasaje urbano de 40 a 60 bolívares, pese a que aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial. Esto ha generado malestar entre los usuarios del transporte público en la ciudad.

Eloy Sulbarán, dirigente de los transportistas bolivarianos, afirmó a Radio Fe y Alegría que el aumento sí cuenta con el aval de las autoridades. Explicó que el ajuste supuestamente se acordó tras una reunión entre el ministro de Transporte y Nicolás Maduro.

“El ministro se reunió con el presidente y aprobó el ajuste de 20 bolívares, es decir, podemos salir a cobrar 60 bolívares. Esto es gracias a todos los transportistas que salieron a laborar y prestar sus servicios y no cayeron en provocaciones de unos cuantos que llamaron a paro”, expresó.

Con este ajuste, ya son tres incrementos en lo que va de año.