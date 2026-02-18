En una demostración de civismo, identidad y despliegue organizativo, más de 12 mil personas se dieron cita en los Carnavales Turísticos de Tumeremo 2026.

La festividad, que ya se posiciona como un referente ineludible en la agenda regional, transformó a la capital administrativa de la Guayana Esequiba en un vibrante escenario de tradición y ritmo.

El punto álgido de la celebración llegó con la presentación de la talentosa Marla Music. La artista, orgullosa hija de esta tierra, ofreció un espectáculo de talla internacional que hizo vibrar a propios y visitantes.

Su actuación no solo fue un despliegue de energía y «sabor», sino un testimonio del inmenso talento artístico que emerge de Tumeremo.

Bajo el característico repique del Calipso, la jornada se desarrolló en un ambiente estrictamente familiar y seguro.

Los asistentes disfrutaron de un despliegue de color que reafirma el orgullo de la identidad tumeremense.