El enfrentamiento entre Nick Ball y Brandon Figueroa por el título pluma de la World Boxing Association (WBA) será una pelea de pronóstico reservado y que genera muchas expectativas para los aficionados. Cuando falta un mes para que ambos suban al ring de la Echo Arena, en Liverpool, ambos peleadores están en plenos campos de entrenamiento para la pelea que promete ser una guerra.

Ball, campeón del organismo pionero, hará la cuarta defensa de la corona que ganó el 1° de junio de 2024 frente a Raymond Ford. Desde entonces ha vencido a Ronny Ríos, TJ Doheny y Sam Goodman para mantener la faja en su poder y afianzarse en la categoría como uno de los mejores.

El peleador de 28 años y 1,65 m de estatura es conocido por sus habilidades de pelear en la corta distancia y por el alto volumen de golpeo que despliega en cada combate, lo que hace sus presentaciones muy entretenidas. Sabe que va a una pelea bastante complicada pero pretende salir airoso y mantener su invicto.

Por su parte, Figueroa es un ex campeón del mundo con una gran trayectoria. El estadounidense de 29 años de edad solo ha perdido dos combates en su carrera, ambos ante Stephen Fulton y ahora quiere volver a ser monarca.

El nativo de California ha vencido a rivales de la talla de Luis Nery, Carlos Castro o Jessie Magdaleno, lo que evidencia su gran palmarés. Tiene una ventaja enorme en estatura, ya que mide 1,75 m, pero también cuenta con un estilo agresivo y le gusta ir al intercambio, lo que hace vaticinar una pelea de mucha acción y emoción.

Ball tiene récord de 23 triunfos, sin derrota, 1 empate y 13 nocauts. En el caso de Figueroa, cuenta con 26 ganadas, 2 perdidas, 1 empate y 19 definidas antes del límite.