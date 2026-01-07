El camino de Stephanie Han en el boxeo ha estado lleno de retos desde sus inicios y este fin de semana se enfrentaba a uno bastante complicado frente a la leyenda Holly Holm en San Juan de Puerto Rico.

La estadounidense se presentó a la pelea para defender su corona de peso ligero de la World Boxing Association (WBA) y logró imponerse por decisión técnica tras siete asaltos en un combate que tuvo que ir a las tarjetas por un corte debido a una acción accidental.

Un choque de cabezas provocó un corte en la frente se Han y obligó a detener la pelea. En ese momento, las puntuaciones eran de 69-65, 68-65 y 69-64, todas a favor de la campeona, quien retuvo el título por por segunda vez.

Han hizo un combate casi perfecto con contraataques rápidos que dejaron a Holm sin respuesta durante todo el curso. A pesar de que la retadora llevó la batuta durante gran parte de la pelea, la campeona supo responder siempre y mantener ventaja en cada intercambio para ir sumando en las tarjetas y dejar claro su dominio.

Fue una presentación dominante para la monarca, quien dejó clara su superioridad y que solo se vio interrumpida por ese choque de cabezas que no le permitió seguir.

Han mantiene su invicto después de 12 combates, 3 de ellos ganados por nocaut. Por su parte, Holm dejó su balance en 34 ganadas, 3 perdidas, 3 empates.