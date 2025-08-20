El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras anunció, a través de sus redes sociales, la apertura de la convocatoria para participar en la cuarta edición del Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano 2025, espacio donde el trabajo y el amor por el café se unen para celebrar lo mejor de nuestra tierra.

«Informamos a nuestros caficultores y caficultoras que está abierta la convocatoria para participar en el 4.º Encuentro Internacional de Cafés de Especialidad Venezolano (Eicev 2025), que se realizará el próximo mes de noviembre», informó en su cuenta Instagram.

Se trata de «una vitrina única para mostrar al mundo la calidad, el sabor y la pasión que nace en nuestras montañas»; además de posicionar a Venezuela como referente en el mercado de cafés de alta calidad, promover el intercambio técnico y comercial, así como fortalecer los lazos entre productores locales y compradores internacionales.

El Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras informó que «desde el 1 hasta el 20 de octubre, se estarán recibiendo los lotes» que participarán en el encuentro internacional, en donde estarán los mejores cafés de especialidad de Venezuela junto a catadores provenientes de distintos países.

Como requisito, los productores entregarán lotes con un peso mínimo de 35 y máximo de 60 kilogramos. Dichas muestras serán sometidas a una evaluación sensorial efectuada por reconocidos catadores nacionales e internacionales certificados que participarán en el evento.

Seguidamente, especifica que los lotes seleccionados formarán parte de la subasta y de las ruedas de negocios organizadas por el Comité Directivo del Encuentro. Para facilitar la entrega de las muestras se habilitarán diferentes puntos de recolección distribuidos en varios circuitos del país.

Circuito 01: Lara, Yaracuy y Falcón. Sede: UPS Nicolás Hurtado (Café Venezuela). Encargado: José Fonseca.

Circuito 02: Monagas, Anzoátegui, Sucre y Bolívar. Sede: Centro de Acopio Leonardo Infante (ENC). Encargada: Rosibel Zamora.

Circuito 03: Portuguesa y Barinas. Sede: Central Cafetalero Valle Verde Biscucuy. Encargada: Atahualpa García.

Circuito 04: Mérida. Sede: Aproandes Santa Cruz de Mora. Encargado: Luis Andrade.

Circuito 05: Trujillo. Sede: Cafea UPS Argimiro Gabaldón (Café Venezuela). Encargado: Héctor Graterol.

Circuito 06: Táchira. Sede: Cafea Rubio. Encargado: Pedro Guzmán.

Circuito 07: Aragua, Carabobo y Guárico. Sede: Empresa Nacional del Café S.A. Encargado: Luis Amanau.

Circuito 08: La Guaira, Miranda y Distrito Capital. Sede: Torrefactora Fama de América. Encargado: Franklin Garrido.