Funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) de Venezuela sembraron 74.000 plantas de distintas especies en 163,2 hectáreas de todo el país, con el objetivo de recuperar espacios degradados, informó este miércoles el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El ministro de Ecosocialismo, Ricardo Molina, indicó que la reforestación se hizo con especies autóctonas como caoba, bucare, teca, café, apamate, merey (anacardo), guanábana, entre otros.

En el Parque Nacional Waraira Repano -conocido como Ávila-, en Caracas, se sembraron 581 plantas.

También en Barinas (oeste) se plantaron 12.500 árboles y en Monagas (este) otros 12.500 ejemplares de cacao, jobo, merey, guamo y castaña.

Igualmente, prosiguió VTV, en el estado Cojedes (centro) fueron reforestadas 10 hectáreas con 5.520 plantas de caoba, apamate, araguaney, flamboyán, merey, semeruco, níspero, pomagas y tamarindo.

Mientras, en el estado Anzoátegui (noreste) fueron sembrados 4.000 árboles.

El fin de semana, las autoridades venezolanas plantaron 1.000 manglares en el Parque Nacional La Restinga, en el estado insular de Nueva Esparta, como parte de las políticas de protección ambiental, según informó el domingo VTV.

Sobre esa actividad, el director del Ministerio de Ecosocialismo, Joham Castillo, explicó que las plantas corresponden al mangle rojo, una «especie crucial para la estabilización de la líneas costeras, la protección contra la erosión y el oleaje, que además funciona como área de estadía para una vasta biodiversidad marina».

Asimismo, explicó que los manglares son sumideros de carbono altamente eficientes, «una acción fundamental en la mitigación del cambio climático y la purificación del aire a nivel local».

El pasado julio, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dio a conocer la puesta en marcha de un programa gubernamental denominado Gran Misión Madre Tierra Venezuela, con el fin, sostuvo, de «transformar a la sociedad venezolana» y que esté preparada «para la nueva realidad climática».

La Presidencia informó que el programa tiene como tareas organizar a la ciudadanía, reforestar áreas degradadas, hacer un estudio de las cuencas hidrográficas y construir mapas de riesgo, fortalecer las capacidades de medición, recolección y procesamiento de datos climáticos, proteger a la fauna y tomar medidas para el tratamiento de los desechos, entre otras.