El éxodo de venezolanos que abandonan su país se mantiene estable, a pesar de la operación militar de Estados Unidos contra lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

«No hemos visto un aumento significativo» de venezolanos saliendo de su país, dijo el alto comisionado de Acnur, Filippo Grandi, desde la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, donde arrancó la trigésima conferencia climática mundial (COP30).

El diplomático italiano sostuvo que «continúa la salida de venezolanos por diferentes razones», sin observar grandes cambios desde que EEUU emprendió, hace unos dos meses, una vasta ofensiva contra embarcaciones al parecer vinculadas con grupos de narcotraficantes.

«Francamente, esperamos que todas las diferencias entre los países puedan resolverse de manera pacífica porque no necesitamos otro conflicto en esta región ni, dicho sea de paso, en el mundo», apuntó Grandi.

Éxodo de Venezuela

El éxodo de venezolanos que huyen de la crisis social, económica y política que atraviesa la nación caribeña se agudizó especialmente a partir de la ola de protestas de 2017.

Según datos de Acnur, cerca de 7,9 millones de personas salieron de Venezuela en busca de protección y una vida mejor.