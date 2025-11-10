Tras una incesante operación de rescate que se extendió por 624 horas continuas (26 días), los equipos de salvamento lograron recuperar el cuerpo del último trabajador atrapado en el trágico colapso de la mina 4 Esquinas, ubicada en el sector Caratal del municipio El Callao.

La víctima fue identificada como Fadiangel Trejo, de 26 años. Con este doloroso hallazgo, se da por finalizada la extenuante búsqueda de los mineros fallecidos a raíz del siniestro ocurrido el pasado 13 de octubre.

Desenlace

Durante 26 días, los alrededores del yacimiento fueron el epicentro de una vigilia marcada por la angustia. Familiares y compañeros de faena mantuvieron la esperanza de recuperar a sus seres queridos. Trejo fue localizado a 35 metros de profundidad en uno de los pozos que cedió tras el desborde de un riachuelo, provocado por las intensas lluvias que afectaron la zona.

Lamentablemente, el accidente también cobró la vida de su hermano menor, Fadiannel Herrera, quien quedó atrapado en el mismo pozo.

La madre de las víctimas, Nilibeth Camacho, confirmó que la extracción del cuerpo de Fadiangel se concretó el domingo en horas de la tarde, gracias a la labor coordinada entre un grupo de mineros artesanales y funcionarios de Control de Emergencias de Minerven, la empresa estatal responsable de la supervisión minera en la región.

Compromiso

Con la recuperación del cuerpo de Fadiangel Trejo, las autoridades han dado por concluidas formalmente las operaciones de rescate en la mina 4 Esquinas.

En un comunicado posterior, Minerven anunció que, a raíz de la tragedia, se implementará un plan riguroso de control y seguimiento para reevaluar los protocolos de seguridad. El objetivo principal de esta medida es prevenir futuros accidentes en las alianzas mineras y garantizar condiciones de trabajo más seguras en la importante zona aurífera de El Callao.