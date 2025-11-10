La selección de Venezuela doblegó por 4 tantos a 2 a una briosa Haití que vendió muy cara su derrota en el cotejo de cierre de ambos elencos por la ronda eliminatoria del Mundial de fútbol sub-17 que se juega en Catar.

El cuadro dirigido por Oswaldo Vizcarrondo enfrentó al también elenco caribeño Aspire Zone Pitch 9 de Doha, de Catar, como parte de la mencionada tercera y última jornada del Grupo E de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

La victoria del once venezolano, se aseguró el primer lugar en las incidencias del grupo B, en el que además se contaban Inglaterra y Egipto.

La Vinotinto sub-17 no tardó en mostrarse en el marcador, demostrando su superioridad ante un rival que no se escondió atrás y más bien, bue a buscar el partido.

Así las cosas, ya en los minutos 5 y 13 llegaron los primeros tantos del combinado vinotinto, el primer por intermedio de Diego Claut, al desviar al mando un centro por la izquierda que terminó empujando a las redes enemigas, en jugador que hizo revisar la incidencia por un supuesto penal que no se concretó.

A los 13 Venezuela marcó el 2-0 del cotejo (fue local en ese lance por lo que jugó con su camiseta vinotinto) gracias a una acción de Jhon Mancilla que terminó de patear franco al marco de los caribeños.

La clave tras los primeros tantos del cuadro criollo, se debió a que manejó el partido con una posesión equilibrada y una defensa sólida ante un equipo haitiano que, a pesar de su esfuerzo, se vio limitado en la generación de oportunidades de gol.

Reacción de Haití y empató el cotejo

Pese al dominico que tenía Venezuela sobre su rival caribeño, se produjo la reacción de Haití, que lo llevó incluso a empatar las acciones a dos goles por lado.

Primero al minuto 41, con una acción de Dabens Jacquet llegó el descuento justo antes del descanso, inyectando drama al marcador, mientras que la sorpresa se consumó a los 73, gracias a una acción de Woodson Felix quien anotó el gol del empate 2-2, poniendo a prueba la templanza de la Vinotinto y generando nerviosismo en la afición del equipo venezolano presente en las tribunas.

Pero los guerreros vinotinto no se amilanaron, y reaccionaron con un doble zarpazo para amarrar el liderato de su grupo “E”, por cuanto el resultado podría haberlos dejado en el grupo, tras el resultado que se producía en el cotejo ente Egipto e Inglaterra.

Fue cuando David García emergió para marcar un doblete que no solo sentenció el partido, sino que aseguró la mencionada primera plaza del grupo.

Los goles de la victoria llegaron sobre las fracciones 80 y 88, el primer con un entrevero que resolvió en la cabeza del área grande de pierna derecha pasando el balón entre dos defensores y el portero, y luego de tiro penal, tras una acciona que originó un claro penal sentenciado a favor de los nuestros.

Con este resultado, la Vinotinto Juvenil selló su pase a los dieciseisavos de final con una emocionante victoria de 4-2, asegurando además el primer lugar del Grupo E, por delante de favoritos como Inglaterra y Egipto. Haití quedó eliminado.

¿Qué viene ahora?

Tras la nueva lograda por la Vinotinto sub-17, la representación venezolano alcanzó automáticamente la fase de Dieciseisavos de Final (que también conocida como Octavos de Final, al ser un torneo con 48 equipos).

Esta nueva fase tiene ya definidas sus fechas, ya que se jugarán los partidos de Dieciseisavos de Final que se estarán disputando entre el 14 y el 18 de noviembre de 2025.

Por ello, como cabeza de serie del Grupo E, es muy probable que juegue el viernes 14 de noviembre de 2025. El horario exacto se confirmará una vez que terminen todos los partidos de la fase de grupos.

Posible Rival de Venezuela

En cuanto a los futuros rivales, y al terminar como líder del Grupo E, Venezuela se enfrentará a uno de los equipos que clasificaron como uno de los mejores terceros lugares de otro grupo.

El rival más probable de Venezuela saldrá del estos grupos:

F: Este grupo incluye a México, Suiza, República de Corea y Costa de Marfil.

G: Este grupo incluye a Alemania, Colombia, RPD de Corea y El Salvador.

H: Este grupo incluye a Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia.

El rival específico se conocerá, una vez que el resto de los grupos completen sus partidos y se calcule el cuadro de los mejores terceros clasificados.