Un adolescente quedó detenido en Pariaguán tras ser señalado por mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años, hecho que movilizó a las autoridades regionales para activar los protocolos de protección infantil y sanción penal.

Agentes de la Policía del Estado Anzoátegui efectuaron la captura del menor de 15 años de edad luego de recibir las denuncias correspondientes.

Voceros policiales indican que conforme a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, se iniciaron las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

La niña fue trasladada inmediatamente a la medicatura forense para realizar los exámenes médicos necesarios que corroboren la acusación.

El caso fue remitido a la Fiscalía 12° especializada en delitos sexuales contra menores, y el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra acompañando a la menor para asegurar el respeto de sus derechos durante el proceso judicial.