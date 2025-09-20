El español Carlos Sainz saldrá segundo este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa en el circuito urbano de Baku, donde el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen lo hará desde la ‘pole’ por segunda carrera seguida.

Verstappen, de 27 años, firmó su cuadragésima sexta ‘pole’ en la F1 al dominar la caótica y larguísima calificación, en cuya decisiva Q3 cubrió los 6.003 metros de la pista azerbaiyana en un minuto, 41 segundos y 117 milésimas, 478 menos que Sainz y con 590 de ventaja sobre el neozelandés Liam Lawson.

Lawson sale tercero, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli, que arranca cuarto.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso sale undécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto lo hará desde la decimosexta plaza.

El inglés George Russell sale quinto, junto al japonés Yuki Tsunoda, desde la tercera fila; una por delante de la que ocuparán el inglés Lando Norris y el debutante francés Isack Hadjar, que acabó octavo la calificación.

El australiano Oscar Piastri, líder del Mundial, arranca noveno, desde la quinta fila, en la que lo acompañará el monegasco Charles Leclerc, en una carrera prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros.